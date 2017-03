Ndryshon ora, akrepat, 60 minuta para

Mëngjesin e te dielës në orën 02:00 të mëngjesit akrepat e orës lëvizin 60 minuta para, duke rikthyer orën verore.

Ora verore zgjat 7 muaj deri të dielën e fundit të muajit tetorit. Ndryshimi bëhet për të shfrytëzuar më shumë dritën e diellit dhe për të kursyer energji.

Teoria e ndryshimit të orës është hedhur që në shekullin XVIII, nga Benjamin Franklin, me argumentin se me realizimin e saj do të kursehej më shumë energji.

Në fillim të shekullit të kaluar, teoria e tij u mor nga britaniku Uillett Uilliam, i cili e paraqiti atë në Dhomën e Komuneve që i dha dritën e jeshile projektit “British Summer Time” në vitin 1916, ku përfshihej lëvizja e akrepave të orës përpara gjatë verës për të kursyer energji.