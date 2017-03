Ndahet nga jeta pas një ataku në zemër, sot mbahen homazhe në nder të ish-drejtorit të Policisë së Shtetit

Ditën e sotme do të mbahen homazhe në nder të ish-drejtorit të Policisë së Shtetit, Sokol Baraj, i cili u nda nga jeta për shkak të një ataku në zemër në moshën 53 vjeçare. Mësohet se homazhet do të kryhen duke nisur nga ora 09:00 deri në 10:30 minuta në hollin e Drejtorisë së Policisë së Shtetit.

Drejtor i Policisë së Shtetit – Koha e qëndrimit në detyrë: 3 korrik 1997-16 maj 1998 (dhjetë muaj e gjysmë).

Ka punuar deri në vitin 1993 në SHIK, largohet për shkak të reformës, në 1997 zëvendësministër i Rendit e më pas drejtor i Përgjithshëm i policisë.

Më pas karriera e tij vazhdon si këshilltar i kryeministrave shqiptarë për probleme të rendit dhe sigurisë dhe sërish në Shërbimin Informativ.

Më pas, pedagog në Akademinë e Rendit dhe nga viti 2005 e nxjerrin në lirim.

Në vitet 1990-1991 ai ka qenë drejtues i Komisariatit të Kavajës.

Ndërsa ka luajtur edhe me skuadrën e Dinamos, si portier.