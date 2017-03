I vendosin gjobë për rripin, kreu PD fshin videon ku fyen policin: Fundërrinë, halabak

Kryetari i degës së PD në Lushnje, Myslim Murrizi është gjobitur prej një punonjësi të policisë rrugore në Tiranë, i cili e ka ndaluar atë për shkak të mosvenies së rripit të sigurimit.

Në videon e publikuar nga vetë Murrizi në rrjetin social Facebook, duket qartë momenti i ndalimit dhe kontrollit të dokumenteve nga polici i rrugores.

Kryetari i PD, ka vendosur fshirjen e videos qe kishte publikuar ne faqen e tij zyrtare ne FB disa ore pas incidentit me policin.

Sic duket edhe ne kete foto, videoja nuk eshte me e disponueshme pasi eshte fshire nga Myslim Murrizi.



Reagimi i Murrizit ne FB:

Shihni surratin e vertete te funderrinave te HASHASHIT.

Pas denoncimeve te njepasnjeshme per grupin e SHARABAJKAVE te policise dhe pas denoncimit te mbrembeshem te nje krye LAVIREJE te kesaj tufe SHARABAJKASH qe mbushte hundet me droge ne zyre te shtetit, komandatet e droges dhe te lavireve kane filluar hakmarrjen.

Ky polic qe pranon se eshte bastard bile e quan si grade, me ndalon ne mes te trafikut tek ETC me urdher te komandatit te trafikut Taulant Gjokes.

Ne momentin e ndalimit tek ETC ky polic nuk me komunikon asjne shkelje por vetem urdherin politik te komandatit te trafikut te rilindjes.

Pastaj gjate rruges mer urdhera te tjera dhe me kerkon dokumenta shtese sepse komandanti i trafikut e lajmeron qe une jame ” armiku” se jam i PD dhe jo i hashashit.

Aq shume te interesuar jane sa ka ardhur ne kembe pas meje rreth 500 m deri tek hyrja e kuvendit.

Te ka pare shefi i trafikut thote qe je pa rrip.

Po pse nuk me ndaloi ai i them qe me paska pare??

Ku me ka pare qe jam pa rrip ne kafe??

I kujt trafiku se ju mereni me droge i them dh ai qe pohon me heshtje.

Trafikanti Taulant Gjoka urdheron me radio nje polic vemje te pa fytyre pa karakter nje mjeran sherbetore ne ekstrem te rilindjes Agron Vogo qe te me ndaloj pa asnje shkak.

I zene ngushte se nuk di çte bej rri si nje cope pleher dhe fillon te kerkoj dokumen pas dokumenti deri tek libreza e dritave.

Nje debil qe edhe pse ka ne dore lejen e qarkullimit dhe patenten nuk di te lexoj dhe te shkruaj as emrin ne proçesverbal.

Shiheni si rri si i menderosur sepse e di mire qe urdheri qe ka mare eshte arbitrare.