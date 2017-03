Ja karakteri juaj sipas muajit të lindjes

Sipas muajit kur keni lindur ju mund të mësoni disa tipare për karakterin tuaj femëror.

Janar

Femrat e lindura në muajin janar janë shumë ambicioze, por më tepër serioze dhe konservatore. Femrat e lindura në këtë muaj priren të jenë shumë kritike, si dhe nuk duan të flasin për ndjenjat e tyre. Ato lejojnë tu afrohen vetëm njerëzve që janë në të njëjtin nivel intelektual me to dhe që ndajnë të njëjtat pikëpamje për jetën.

Shkurt

Femrat e lindura në muajin shkurt janë shumë romantike dhe kanë nevojë për tu trajtuar me durim.. Jo çdo njeri mund ti kuptojë ato. Këto femra kanë një mënyrë pak më abstrakte të të menduarit. Ju duhet të dini se në qoftë se i tradhtoni ato kurrë nuk do të kthehen pas.

Mars

Femrat e lindura në mars kanë karizëm të fortë dhe bukuri. Ata janë shumë besnike dhe të përkushtuar. Këto femra kanë të vështirë të bien në dashuri. Jë jetosh me një femër që është e lindur në mars është një kënaqësi e vërtetë.

Prill

Femrat e linduara në prill janë diplomate dhe mund të ndërveprojnë mjaft lehtë me çdo person. Shumica e tyre janë shumë xheloze. Vajza e lindur në prill do ju bëjë njeriun më të lumtur në tokë

Maj

Këto femra janë këmbëngulëse dhe besnike ndaj parimeve që ata kanë. Ato janë gjithashtu shumë tërheqës, dhe e kombinuar kjo me karakterin e tyre të vështirë, ato mund të bëhen të rrezikshme për çdo njeri që bie në dashuri me to. Kjo është arsyeja pse ju do ti mbani mend lidhjet me femrat e lindura në maj deri sa të jeni gjallë.

Qershor

Këto janë vajza shumë kurioze, komunikuese dhe krijuese. E metë e tyre është se ato flasin para se të mendojnë. Femrave të lindura në qershor është më mirë tu thuash të vërtetën në fytyrë. Ato janë lojtare shumë të rrezikshme në dashuri dhe shumë shpesh njerëzit bihen në lojën e tyre.

Korrik

Femrat e lindura në korrik janë shumë të ndershme, misterioze, të bukura dhe shumë të zgjuara. Ato nuk duan konflikte dhe janë shumë të sjellshëm me të gjithë.

Gusht

Ky është një kombinim unik i personit egocentrik dhe me zemër të madhe. Femrat e lindura në gusht kanë një ndjenjë të jashtëzakonshme humori. Ata gjithmonë duan të jenë në qendër të vëmendjes dhe nuk vuajnë nga vëmendja e njerëzve.

Shtator

Të lindurat në shtator janë të disiplinuara.Ato kurrë nuk do të falnin një tradhëti. Prandaj më e mira është të mos i lëndoni pasi do të kërkojnë të hakmerren. Këto femra duan marrëdhënie të gjata dhe të sigurta. Nuk duan jetën e natës si dhe kanë pretendime për partnerin e tyre.

Tetor

Femrat e lindura në tetor kanë karakter të fortë. Ato janë shumë emocionale, por nuk qajnë asnjëherë para të tjerëve. Femrat e lindura në këtë muaj preferojnë të mos flasin për ndjenjat e tyre, pasi mendojnë se do të keqpërdoren. Shpesh këto femra janë të urryera nga pjesa tjetër e gjinisë së tyre.

Nëntor

Femrat e linduara në muajin nëntor gjithmonë janë një hap përpara të tjerëve. Karakteristika e tyre kryesore është se mund të dallojnë menjëherë njerëzit që gënjejnë. Mos guxoni t’i prekni në pikën e tyre të dobët sepse do të përballeni me anën e tyre më të keqe.

Dhjetor

Femrat e lindura në dhjetor janë shumë të paduruara. Atyre nuk u mungon asnjëherë fati, pasi nga çdo situatë dalin fituese. Këto femra janë të predispozuara të lëndohen, por në fund marrin atë që meritojnë.