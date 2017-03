Ja si do të jetë moti për Ditën e Verës

Në Ditën e Verës, moti do të jetë me kthjellime e vranësira kalimtare në bregdet dhe në zonat e ulëta, ndërsa vranësira më të dukshme do të ketë në zonat malore – lindore.

Sipas meteorologëve, temperaturat do të jenë të ulëta gjatë orëve të para të ditës, ndërsa në mesditë pritet të shkojnë deri në 20°C.