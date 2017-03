Mogherini takim me Ramën, Metën e Nishanin, shmang Bashën?

Përfaqësuesja e Lartë e Marrëdhënieve të Jashtme e Bashkimit Europian, Federica Mogherini do të vizitojë të premten në 3 mars Shqipërinë.

Mogherini do ta nisë vizitën zyrtare të saj në Shqipëri me një fjalim 60 minutësh para studentëve të Universitetit Politiknik të Tiranë në orën 17:30.

Në axhendën e delegacionit të kryesuar nga Mogherini, parashikohet një takim rreth 15 minuta me kreun e Kuvendit Ilir Meta në kuvend në orën 18:45.

Më pas, rreth orës 19:00 Mogherini do të takojë krerët e grupeve parlamentare të Kuvendit të Shqipërisë, nënkryetarët e kuvendit, kryetaren e komisionit të jashtën dhe kryetaren e këshillit të integrimit europian.

Në 20:15, Mogherini do të takohet sërish për 15 minuta me kryeministrin Edi Rama.

Pas takimit Kryeministri dhe përfaqësuesja e Politikës së Jashtme të BE do të mbajnë një deklaratë për media të përbashkët.

Federica Mogherini do të takojë edhe kreun e shtetit, Bujar Nishani në Presidencë.

Në axhendën e bërë publike të diplomates europiane nuk ka të planifikuar takim me kryetarin e Partisë Demokratike, Lulzim Basha. Burime nga PD bënë me dije se nuk ka pasur kërkesë nga stafi i Mogherinit për një gjë të tillë.

Ndërkohë me zyrtaren e BE do të takohen Paloka dhe Spaho.