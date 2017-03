Mjeti përplas rëndë këmbësorin, burri i shtirë përtokë plot gjak (Foto)

Një aksident i rëndë ka ndodhur paraditen e sotme në zonën e Institutit Bujqësor në Kamëz. Mësohet se një automjet tip “Range Rover” ka përplasur një burrë dhe më pas është larguar nga vendngjarja.

Burri, i cili sipas raportuesve dyshohet të jetë rreth 45-vjeç, ndodhet i shtrirë në tokë dhe me plagë të rënda në pjesën e kokës. Nga pamjet duket gjaku sheshit dhe disa persona që kërkojnë të vijë ambulanca.

Ai është dërguar për në spital nga kalimtarë të rastit, ndërsa sipas mesazhdërguesit në vendngjarje nuk kanë ardhur as policia e as ambulanca.