Mjekët përgjigjen: Uji i ftohtë apo i ngrohtë, kush është më i mirë për organizmin

Nëse ju hidheni në ujë të ftohtë, dhe jashtë është shumë nxehtë, çfarë do të ndodhë me trupin tuaj? A është relaksuar apo ngrirë?

Ndoshta e dini se uji i ftohtë i mbyll poret dhe tendosë lëkurën, ndërsa uji i ngrohtë i hapë dhe i relakson. Dhe kjo është ajo që e bën ujë i ftohtë me trupin tuaj, sidomos traktin digjestiv.

Pirja e ujit të ftohtë, pasi të hahet ushqimi, krijon mukozë të tepërt në trupin tuaj duke shkaktuar dobësimin sistemit imunologjik dhe prandaj lehtë mund të sëmureni.

Enët e gjakut ngushtohen, hidratimi i trupit pengohet, ndërsa tretja është e kufizuar.

Nëse ju hani dhe pini ujë me akull, ajo do ta ngurtësojë yndyrën nga ushqimi i tretur që i bën shumë më të vështira për tretje ushqimet e njëjta.

Në vend që trupi juaj të punojë për të absorbuar ushqyesit dhe tretë ushqimin, ai konsumon energji për të rregulluar temperaturën e trupit tuaj.

Zgjidhja:

Në vend të ujit të ftohtë, merrni ujë në temperaturën e dhomës ose të vakët, sepse sjellë shumë më tepër përfitime për trupin tuaj dhe është më i shëndetshëm./GazetaExpress/.