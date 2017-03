Ministrja e Ramës zbulon ‘sekretin’ para fushatës zgjedhore (Foto)

Ermonela Felaj, ministrja për Marrëdhëniet me Parlamentin ka dhënë mëngjesin e sotëm një lajm të mirë për ish punëtorët e Kombinatit Mekanik në Poliçan dhe ato të uzinave përreth, të cilët do të trajtohen me një rrogë të veçante mujore.

Është ky vendimi që ka publikuar Felaj në profilin e saj në Facebook, dhe që mban firmën e kryeministrit të vendit, Edi Ramës. Për këtë vendim Felaj shprehet e bindur se ka qenë puna dhe përkushtimi i qeverisë, e cila sipas saj do të bëjë edhe më shumë për qytetarët në mandatin e radhës.

“Nje lajm absolutisht i mire, te cilin ish punonjesit e Kombinatit Mekanik Polican dhe ato te uzinave te Mjelesit dhe Gramshit , mezi c presin; propozimi per futjen ne skemen e trajtimit te vecante, marrja e nje page mujore , permes dhenies mundesi rishtas per aplikim, te gjithe atyre qe e kishin humbur afatin, dt 30.09.2004 sipas ligjit 9179/2004.

Me vjen mire per te gjithe, por ne vecanti per bashkeqytetaret e mi te Policanit, jeta e te cileve ka kaluar ekskluzivisht permes kesaj uzine ( kombinati) . Krenare dhe per Qeverine qe pasi vendosi te trajtoje me status te vecante naftetaret , vendos t’i jape rrugezgjidhje nje pike tjeter te nxehte. Kjo eshte diferenca mes nesh dhe atyre qe gjallojne cadren. Ne rendim pas njerezve te zakonshem dhe preokupohemi me te gjitha forcat per te realizuar pritshmerite e tyre. 4 vjecari qe pason nuk eshte gje tjeter vecse nje mundesi e cmuar per te cuar me perpara zgjidhje te tjera per kedo!”, shkruan Felaj. /Gazeta Express/