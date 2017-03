A e kërkoi Meta shkarkimin e Tahirit? Ja si përgjigjet Edi Rama

Kryeministri Rama i ftuar sot në “Top Story” të Sokol Ballës u pyet për shkarkimin e Saimir Tahirit.

Gazetari e pyeti kryeministrin nëse ka qenë Ilir Meta ai që kërkoi shkarkimin e ministrit të Brendshëm.

Por kryeministri ka thënë se Tahiri nuk u shkarkua dhe se vetëm u lëviz për hir të fushatës.

Rama tha se me Metën e ka biseduar shkarkimin, por shtoi se nuk i kanë kërkuar as Meta as ndërkombëtarët shkarkimin e tij.

“Nuk është shkarkim. Është lëvizje në një pozicion tjetër. Me metën e kam diskutuar, por nuk ma kërkoi ai shkarkimin e askujt. As ai dhe as ndërkombëtarët”, tha Rama.