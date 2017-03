Seks me ish- të dashurin?! E pabesueshme cfarë kanë zbuluar studiuesit

Ndonëse të gjithë këshillojnë që pas ndarjes duhet të ndërpresim edhe kontaktin me ish-partnerin, shkencëtarët e Universitetit të Arizonës thonë të kundërtën.

Sipas një hulumtim të bërë nga ky universitet, ka treguar që seksi me ish-partnerin të çliron nga stresi i shkaktuar nga ndarja…

Studimi u realizua me më shumë se 137 çifte të sapo ndarë, të cilët u pyetën se sa herë e kanë takuar njëri-tjetrin pas ndarjes dhe se cila kishte qenë natyra e takimit të tyre.

Nga rezultatet e publikuara në “Journal of Social and Clinical Psychology”, 21,9% e pjesëmarrësve pranuan se kanë pasur marrëdhënie seksuale me ish-partnerin pas ndarjes. Pjesa tjetër ndahej midis atyre që kishin takime të rregullta dhe mes atyre që nuk kishin asnjë kontakti.

Sipas studimit rezulton se gjendja mendore, shpirtërore dhe emocionale e atyre që kishin pasur kontakte me ish- partnerët, ishte më e mirë se e të tjerëve.

Sipas studiuesve, diçka e tillë vjen pasi intimiteti ndihmon për të zbutur pasojat e dhimbshme dhe të papëlqyeshme të një ndarje.