Mbetje kimike?! Qytetari filmon natën pesë kamionë të dyshimtë në Elbasan-Librazhd

Pese kamione me targa “transport i vecante” me te gjata se botet qe transportojne karburant, jane filmuar mbreme naten ne rrugen Elbasan-Librazhd.

Lajmi eshte denoncuar nga ish-kryeministri Sali Berisha, i cili nga ana e tij i referohet nje qytetari qe ka kaluar mbreme aty. Nderkohe qytetare te ndryshem kane komentuar tek postimi i Berishes, duke thene se jane kamionet qe transportojne tubat e gazjellesit TAP per ne zonen ku do shtrihet tubacioni qe kalon neper Shqiperi.

Ja cfare shkruan ai:

Qytetari dixhital dergon nje video te filmuar mbreme ne ora 3:21 mengjesit te

– nje karvani autombotesh te gjata, te cilat ne Europe perdoren per

– transportin e lendeve toksike ose radioaktive, te shoqeruar nga policia

– karvani levizte nga Elbasani drejt Librazhdit.

– Makinat ne vend te targave kishin nje pllake ku shkruhej transport i veçante! Ketu me poshte keni tekstin dhe videon e derguar prej tij.