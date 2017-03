Mbledhje e pazakontë ditën e sotme nga qeveria, çfarë pritet të ndodhë pas largimit të Tahirit?

Qeveria ditën e sotme pritet të zhvillojë një mbledhje të pazakontë rreth orës 10:00 paradite. Ashtu sikurse është paralajmëruar, të hënën pritet të lëvizin disa ministra, të cilët do të zëvendësohen me njerëz politikë të PS-së.

E ndërsa kujtojmë që një ditë më parë u përfol se Saimir Tahiri kishte dhënë dorëheqjen por dy orë më pas Saimir Tahiri reagoi shkurtimisht në rrjetin social Facebook, duke mohuar që ta ketë dhënë apo tia ketë kërkuar kush dorëheqjen.

Tahiri: Për saktësim, as me ka kërkuar kush e as kam dhënë dorëheqje deri tani. Sidoqoftë, më të forte do jemi, sot e gjithmonë, bashkë.

Ndërkohë, pas lajmit për dorëheqjen e tij, ministri Tahiri u pa të drekonte në një nga restorantet e kryeqytetit me drejtuesit e policisë dhe kryebashkiakun e Durrësit Vangjush Dako.

Pas drekës me drejtuesit e policisë, ministri Tahiri ka pritur në zyrën e tij ministrin e Jashtëm dhe drejtuesin politik të qarkut të Shkodrës, Ditmir Bushatin dhe Mimi Kodheli.