Ermal Mamaqi bën një postim komik, fansat e masakrojnë: Do t’i bëjmë report dhe… (Foto)

Një postim i fundit i Ermal Mamaqit nuk është pritur aspak me humor. Ai ka bashkuar foton e Rashelës, vajzës që e shoqëron në program me forma të lakuara me një foto të një vajze anoreksike, duke shkruar bashkangjitur fotos se “Si i ndryshon jeta njeriut nga një program”.

Kjo gjë ka acaruar fansat, duke e gjykuar rëndë dhe duke i kërkuar atij duke hequr foton. Por jo vetëm, mësohet se ka pasur person që kanë arritur deri dhe tek ‘reporti’. Pritet reagimi i moderatorit.