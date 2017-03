Masakra në Këlcyrë, identifikohet autori i vrasjes së të moshuarit (Foto)

Identifikohet autori i vrasjes horror paraditen e sotme në Këlcyrë, ku mbeti i vdekur një 66-vjecar.

Krimi i rëndë i ndodhur në fshatin “Uji i Mirë”, Njësia administrative Sukë, Bashkia Këlcyrë, ka tronditur të gjithë. Shtetasi Alban Voda i ka prerë kokën me thikë, 66-vjeçarit me iniciale N.H.

Policia ka vajtur menjëherë në vendin e ngjarjes dhe ka bërë të mundur prangosjen e autorit. Po ashtu, nga se bëhet e ditur paraprakisht, i riu me probleme mendore mësohet se është më precedent të mëparshëm penal.