Martini nga Dibra niset për në Angli me dokumente false, “Mos i bini këtej se do të kapeni”

Çdo ditë e më shumë është bërë thuajse e pamundur për tu futur ilegalisht në Londër, kjo pasi janë shtuar shumë masat e sigurisë.

Madje edhe emigrantët shqiptarë që ndodhen pa letra në Londër, punojnë në të zezë dhe qëndrojnë nën ankthin se një ditë mund të kapen nga policia angleze dhe të kthehen në Shqipëri.

Por pavarësisht shtimit të masave, akoma ka shqiptarë dhe shqiptare, të cilët përpiqen të hyjnë në shtetin anglez, kjo për një jetë më të mirë.

Mirëpo janë të pakta rastet që ata ia dalin të kalojnë me sukses. Martini nga Dibra është një nga emigrantët që u përpoq të kalonte ilegalisht në Londër, por që fati nuk ishte me të.

Ai sot përmes JOQ, përpiqet të japë një mesazh për të gjithë shqiptarët që duan të mbërrijnë në Angli.

Përshëndetje, JOQ! Kam një mesazh për të gjithë Shqipet që duan të ikin për Angli me dokumete fallco.! Shqipe mos boni provë që ta provoni nga Italia sidomos nga Bergamo, pasi aty më kapën dhe mua. Dënimi varion nga 12 muaj deri në 14 muaj me burgim. Unë përfitova falje denimi me 1/3 dhe për 5 vjet s’kam të drejtë të futem në zonën Shengen pasi konvertova burgun me këtë gjë.! Liria është mbi gjithçka ju uroj gjith të mirat.”