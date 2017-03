Maqedonia dhe Turqia të kërcënuara, Greqia i shpall luftë

Greqia i shpall luftë Maqedonisë dhe Turqisë. Lajmin e bënë me dije mediat greke, duke raportuar se greqia ka dhënë dhënë alarmin për se ushtria e këtij vendi është gati për të luftuar kundër Maqedonisë dhe Turqisë.

Gazeta greke “Stoxos”, e cila është e afërt me partinë fashiste “Agimi i Artë” dhe me kishën orthodokse greke, në kryeartikullin e saj shkruan se ushtria e Greqisë po përgatitet për luftë me qëllim themelimin e “Greqisë së Madhe”.

Në këtë shkrim thueht se Greqia do sulmojnë Maqedoninë për të marrë qytetin e Manastirit dhe më më pas do i hapë luftë Turqisë.

Gazeta i ka bashkangjitur shkrimit edhe një foto të “Greqisë së Madhe”.

Këtë herë, ajo që bie në sy në shkrimin e kësaj gazete është se nuk përmendet emri i Shqipërsë.