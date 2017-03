Luftojeni stresin, këto ushqimet do t’ju vijnë në ndihmë

Për të luftuar stresin është një luftë e vështirë, pasi cdo gjë që n’a ndodh e shkakton atë. Por, sipas mjekëve, ka një zgjidhje për këtë problem. Ushqimi! Pranë vetes gjithmonë duhet të keni fruta të thara, sidomos kur moti është i ftohtë, sepse përmbajnë substanca të rëndësishme për organizmin

Këtë e ka rekomanduar eksperti i njohur nga Vjena, profesor Dr. Hademar Bankhofer.

Arsyet e konsumimit të frutave të thara janë këto:

– Ato janë të pasura me magnez, një mineral që relakson muskujt, heq stresin dhe përmirëson gjumin, si dhe vitaminë B kompleks që forcon sistemin nervor.

– Ato janë të pasura me hekur, i cili përmirëson imunitetin, pasqyrën e gjakut dhe vitalitetin.

– Nëse konsumohen në baza ditore, personi që i konsumon do të ketë tretje më të mirë dhe qarkullim më të mirë në kokë.

– Frutat e thata më së miri është që të konsumohen në mëngjes, të priten imët dhe të përzihen me kos.

Bananet dhe mollat e thata janë më të dobishme se sa frutat e tjera, sepse ato kanë më së shumti magnez, hekur dhe vitaminë B. Nutricionistët i rekomandojmë në vend të ëmbëlsirave, veçanërisht njerëzit që janë të ekspozuar ndaj stresit të përditshëm si një mburojë e përsosur në situata të tilla.