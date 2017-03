Lorit Hoxhës i vjen “në majë të hundës”, ja si i bën zborin kësaj vajze në Instagram

Prej kohësh Lori Hoxha është vënë në qendër të vëmendjes për luksin në të cilin ajo jeton. Vajza më e pasur shqiptare për momentin, duket se i ka ardhur në majë të hundës nga ky personifikim dhe nervat këtë herë i ka treguar publikisht.

Konkretisht Lori i ka kthyer përgjigje një vajze, e cila e këshillon që të mos ngelë duke reklamuar jetën e luksit. E prekur Lori Hoxha i ka dhënë një përgjigje të detajuar vajzës.

Me fal cfare mireqenje shef ti te kjo foto? Nje ambient qe nuk duket, i pa tag-guar, nje veshje gjithe e gjithe 50 euro, dhe nje celular ne dore si ai qe po mban ti. Nje foto si 5 milion te tjera ne kete rrjet social. Mireqenien e shijoj mbas ekranit, skam nevoj per aprovim as duartrokitje,”-përfundon komenti i saj na Instagram.