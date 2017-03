Lesbikja Kei ‘shpërthen’ ndaj Danjelit: Eshtë dhelpër, super skuth!

Për Kein, Danjeli është një “dhelpër”, super “skuth”, thotë ajo.

I gjithë ky opinion erdhi pas debateve që ajo pati në mbrëmje me Lupçen dhe sipas saj, ishte Danjeli pas tyre.

“Ai thotë që është rritur në një familje me shumë dashuri dhe unë jam rritur me negativitet. Ai duket që në sy, është dhelpër, është super skuth”, thotë Kei për Danjelin, teksa flet me Fiorentinën, ndërsa në tavolinë është edhe Olsi që ndërhyn pak dhe Vivi në anën tjetër aspak.

Ndërsa Fiorentina e cilëson atë si një ujk budalla.

Ato flasin edhe për nominimet. Fiorentina thotë që do të përballemi me Danjelin dhe Fotininë në nominime dhe gjatë javës ai ka për të ndryshuar shumë, thotë ajo.