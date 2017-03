Meterologët bëjnë me dije se dita e enjte do të karakterizohet nga kthjellime në të gjithë territorin e vendit.

Vranësira të lehta do të shfaqen në orët e pasdites, ku më të dukshme do të jenë në zonat malore dhe juglindore të vendit.

Por, bëni kujdes.

Temperaturat do të ulen ndjeshëm në orët e para të mëngjesit. Ato do të pësojnë një rritje me dy gradë në mesditë.