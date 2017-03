Çfarë po ndodh me kombëtaren pas ndeshjes së mbrëmshme?

Humbja e Shqipërisë 2-0 kundër Italisë nuk duket të jetë vetëm humbje në fushë, por edhe jashtë saj. Jo pak tifozë shqiptarë mbetën të shtangur mbrëmë kur panë formacionin e ekipit të drejtuar nga Gianni De Biasi, ku në formacion të parë mungonte Amir Abrashi dhe Taulant Xhaka. Dy futbollistët kanë qenë vendimtarë dhe kryesorë në ekipin e Kombëtares, por tekniku italian mbrëmë i ka lënë në stol, duke mos i aktivizuar për asnjë minutë lojë.

Italiani duke mbajtur inati me lojtarët ka humbur tri ndeshje ku nuk është aktivizuar motori i mesfushës Amir Abrashi, ndaj Spanjës, Izraelit dhe së fundmi Italisë, transmeton Telegrafi.

Ndërkohë që mos aktivizimi ndaj Italisë ka bërë që lojtarët në fjalë të dalin kundër De Biasit.

Abrashi dhe Xhaka janë larguar mbrëmë direkt nga kuqezinjtë duke mos udhëtuar me ta drejt Tiranës apo për të ndarë minutat pas ndeshjes. Të dy lojtarët janë të revoltuar me trajnerin italian dhe kjo ka bërë që ata ta braktisin Shqipërinë.

Mbetet të shihet nëse Abrashi dhe Xhaka do të grumbullohen pas këtij veprimi. Lojtarët janë ende në Itali dhe pritet të rikthehen në klubet ku ata shkëlqejnë dhe janë thuajse truri i ekipit./JOQ/