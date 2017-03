Dëshmia shokuese e ish-komandos: Ia preva kokën se më tha ‘të kam *** hallën’

Autori i vrasjes horror që ndodhi dy ditë më parë në Këlcyre ka bërë një deklaratë shokuese në gjyq.

Ai ka thënë përpara hetuesve se viktima donte t’a mbyste me një kokërr ulliri, ndaj edhe e ka sulmuar me thikë.

Ndërkohë sot autori i krimit Alban Voga ka thënë se kishte bërë mirë që e kishte vrarë, duke befasuar me pyetjen e tij: ‘Se mos është akoma gjallë?’.

Gjithashtu ai the se viktima kishte patur një marrëdhënie intime me hallën e tij, ndaj kjo ishte arsyeja e vrasjes.

“Po, e kam vrarë me bindje të plotë dhe nuk mund ta mohoj. E kam vrarë qenin sepse më ka q… hallën time. Për këtë e kam vrarë. Më ka thënë që siç q… hallën tënde, do shk…të. gjitha gratë e fshatit dhe do t’i shk…. me radhë”, ka thënë autori para hetuesve.

Autori i krimit, Alban Voga 30 vjeç ka qenë komando në Afganistan dhe kur është kthyer nga misioni në vitin 2012, ka shfaqur probleme mendore.

Ai vrau me thikë 65-vjecarin Nesim Hoxha paraditen e së dielës në Sukë të Këlcyrës./LajmiFundit.al/