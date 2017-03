Trupi i pajetë i Klodjanit mbërrin nesër në Shqipëri. Ekspertët balistik: Si e qëlloi Polici

Trupi i shqiptarit Klodjan Hysa që u qëllua me plumb në kokë nga Policia italiane do të mbërrijë nesër (të enjten) në Shqipëri, ku do të kryhen edhe ritet mortore që ai të prehet në atdhe.

Hysa u plagos me armë zjarri nga Policia italiane më 24 shkurt dhe ra në koma, por vdiq të hënën kur mjekët i hoqën aparaturat që e mbanin gjallë.

Shqiptari kishte kryer një grabitje dhe nuk iu bind një patrulle për të ndaluar. Polici italian e qëlloi në përpjekje për të shpëtuar se mos shqiptari e përplaste me makinë.

Ndërkohë ekspertët balistik kanë zbuluar se plumbi fillimisht ka goditur një pjesë të makinës e më pas ka bërë një trajektore duke e plagosur shqiptarin në pjesën e pasme të kokës.

Policia ka hapur një dosje për vrasje për vetëmbrojtje ndaj policit italian.