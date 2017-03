“Duhet të sillesh, sikur nuk do jesh nesër në detyrë” këshilla e Metës për Tahirin, një muaj më parë

Në të njëjtën karrige ku është ulur sot Edi Rama, rreth një muaj më parë ishte Ilir Meta. Në Top Story, në datën 6 shkurt, Meta u pyet për kontradiktat me Saimir Tahirin.

Fillimisht kërkoi “të mos ulej niveli i bisedës”, por pas ngulmimit të Sokol Ballës bëri një deklaratë, që e lexuar një muaj më pas, ngre dyshime të forta se Meta e dinte, të paktën që në fillim të shkurtit, shkarkimin e Ministrit të Brendshëm.

Sokol Balla: Por nuk ju kemi parë që të jeni kritik. Pra, edhe kritika, për shembull, e Z. Tahiri thuhej nën zë, kritikohen segmente të policisë, hidhen tek-tuk shigjeta nga Gjirokastra apo nga Durrësi, por realisht ju shmangeni kritikave ndaj ministrave të partisë tjetër të koalicionit.

Ilir Meta: Unë mendoj se është një e drejtë që i takon Kryeministrit…​

Sokol Balla: Por nëse do të ishte në dorën tuaj, a do të kishit ndryshuar? Z. Lu, për shembull, të cilin ju vazhdoni ta konsideroni mik, ka thënë se ka ministra që e turpërojnë Shqipërinë. Pra, a mendoni ju se zgjedhjet për ministra mund të kishin qenë më të mira nga këto aktuale?

Ilir Meta: Jo, nuk dua të hyj në këto çështje. Qeveria ka nevojë gjithnjë për t’u përmirësuar. Ministrat duhet ta dinë se ata nuk janë të pazëvendësueshëm, madje këshilla ime për çdo ministër është: duhet të sillesh sikur nuk do të jesh nesër në këtë detyrë, pra mos u sill sikur do të jesh këtu përgjithmonë, në kuptimin edhe të ligjshmërisë, edhe të raporteve me njerëzit, me detyrën e të tjera, sepse, nisur edhe nga përvoja jonë, se ka raste kur dikush bëhet ministër harron se çfarë ka qenë, e kap euforia dhe mendon se do të jetë gjithmonë.

Kjo e shtyn në gabime dhe nuk e çon drejt vetëpërmirësimit të vazhdueshëm, pasi është një problem i madh kur je ministër, vete në një ministri, atje me drejtorët, me të gjithë ata njerëz, ata fillojnë të përshtaten ty dhe vërtet ty të duket vetja sikur pa ty Shqipëria ditën tjetër do ta ketë të vështirë që të vazhdojë të marrë frymë, ndërkohë që ditën e parë ti ikën dhe të duket sikur ndodhi një hata e madhe në Shqipëri, por pas dy javësh bie me këmbë në tokë dhe…