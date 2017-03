1 vit nga vdekja e nënës së tij, ja fjalët prekëse që ka shkruar Kastro Zizo për të (Foto)

Këngëtari Kastro Zizo një vit më parë ka përjetuar tragjedinë më të madhe në jetë. Nëna e tij ndërroi jetë pas humbjes së betejës më një sëmundje të rëndë, dhe që pas kësaj ngjarjeje Kastro Zizon e kemi parë ndryshe.

Një vit më parë nëna e tij e ndjerë ndërroi jetë Duke lënë mënjanë humorin që e karakterizon, ai, i ftuar në emisione të ndryshme na ka treguar çdo gjë që mësoi nga nëna e tij dhe sot një vit pas ikjes së saj ai e kujton atë nëpërmjet një postimi në facebook.

“Dikur ne mars dashuroja boten, beja plane se si mund te puthja çdo peme, zog, lule qe me rrethonte…shijoja cdo rreze te “plakur” Diell dhe ngrija para bukurise se tij. Sot, sot e mallkoj kete muaj qe para nje viti me mori te bukuren time! Me shpirt te coptuar prehu ne paqe Mam…te kujtojme çdo dite e nate pranvera jone e humbur..”-shkruan Kastro.