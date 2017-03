Kanosi me armë një person, punonjësi i gardës në Tiranë pezullohet

Ditën e sotme Garda e Republikës ka pezulluar një punonjës të saj për shkak se dyshohet se ka kanosur me armën e shërbimit një shtetas, për motive të dobëta. Mësohet se rreshter K.N., sipas kallezimit, ka kanosur me armën e shërbimit një shtetas pranë një lavazhi makinash. Në lidhje me ngjarjen, shtetasi ka bërë kallëzim pranë Komisariatin e Policise nr. 3. Policia ka bërë shoqërimin e punonjësit të Gardës, duke kryer të gjithë veprimet procedurale për të tilla raste.

Punonjësi i Gardës është pezulluar nga detyra në bazë të rregullores deri në përfundim të hetimit penal.