Gati për t’u trafikuar me gomone, kapet furgoni me 1.3 ton kanabis në Vlorë

Policia e Vlorës ka sekuestruar 1.3 ton kanabis sativa, gati për t’u trafikuar me gomone. Të blutë sqarojnë se ka pikasur dy automjete dhe një mjet lundrues në aksin rrugor Triport-Zvërnec, të cilët dyshoheshin se po transportonin lëndë narkotike.

Njoftimi:

“Menjëherë gjatë ndjekjes nga Policia, personat kanë braktisur mjetet duke përfituar nga errësira dhe janë larguar me qëllim për t’iu fshehur policisë. Nga kontrolli i ushtruar, shërbimet kanë konstatuar mjetin tip Fuoristradë me targë AA 991 RA, i cili po tërhiqte një mjet lundrues tip Gomone me 3 motora “Mërkuri” 350 KF secili. Gjatë kontrollit të ushtruar në mjetin tjetër tip Furgon me targë AA 822 DE, u konstatua një sasi e konsiderueshme me lëndë narkotike, e cila ishte e ndarë në 52 paketime me mbështjellje plastike dhe 10 çanta sportive, e dyshuar e llojit Cannabis Sattiva”.

Vijojnë hetimet dhe po punohet për identifikimin dhe kapjen e autorëve me qëllim vendosjen e tyre para përgjegjësisë penale.