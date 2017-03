Sekuestrohen 109.5 kg kanabis në Greqi, arrestohet një shqiptar dhe një grek

Policia greke ka arrestuar një shtetas shqiptar dhe një grek me akuzën për transportim të një sasie të konsiderueshme droge, me qëllim trafikimin në tregun grek. Arrestimi i tyre u krye në aksin rrugor Janinë-Kozani pas sinjalizimeve që dispononte departamenti i anti-drogës i Janinës.

Sipas komunikatës së policisë, i pari u arrestua shtetasi grek, në automjetin e të cilit u gjet një sasi kanabisi me peshë 109,5 kg, e ambalazhuar në 25 paketa.

56-vjeçari e kishte marrë drogën në Kaplaki pranë kufirit, ku e kishin fshehur pasi e kishin sjellë nga Shqipëria.

Shtetasi shqiptar, i moshës 39 vjeç, u arrestua pak më vonë. Me automjetin e vet ai printe në distancë të shkurtër nga shtetasi grek, duke patur rolin e pararojës, me qëllim shmangien e kontrolloeve nga policia.

Përveç kanabisit, policia sekuestroi një sasi mjaft të vogël heroine, një shumë parash prej 840 eurosh, dy telefona celularë, si dhe dy automjetet.