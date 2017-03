Lejuan kalimin e kamionit me drogë, arrestohen katër policët e Qafë- Thanës

Gjykata e Krimeve të Rënda ditën e sotme ka dhënë dëminim për katër policët që lejuan kalimin e kamionit me 8 tonë drogë në Qafë Thanë, me destinacion Italinë. Mësohet se Çlirim Pepa, me detyrë përgjegjës turni; Ervin Kodra me detyrë kontrollor hyrje dhe dalje; Lirim Halili me detyrë tek kabina në hyrje si dhe Syrja Terziu me detyrë kontrollor në hyrje, mbetën në burg pas vendimit të sotëm të Gjykatës në Tiranë.

Ngjarja ndodhi më 4 shkurt 2017 ku kamioni me drogë mbërriti në Itali dhe në të dyja pikat e kalimit, hashashi nuk u pikas, madje kamioni nuk u regjistrua në hyrje në Qafë Thanë.

Sasia e drogës u zbulua nga autoritet italiane pasi mbërriti në Ankona.

Sipas prokurorisë kamioni me drejtuesin maqedonas ka hyrë në Shqipëri në muajin shkurt në pikën e kufirit në Qafë Thanë të Pogradecit. Pasi i është nënshtruar verifikimeve doganore është lënë i lirë për të udhëtuar transit.

Në portin e Durrësit i njëjti kamion i është nënshtruar procedurave të kontrollit të dokumentacionit por pa u kontrolluar në skaner ai është lejuar të vazhdojë udhëtimin drejt Italisë.