Vetëm 6 muaj pas vdekjes së ‘të fortit’ të Tiranës, vajza e 500 trëndafilave e harron

Jetnis Dollapi është djali që rreth 6 muaj më parë humbi jetën në mënyrë tragjike në një aksident me motor në lagjen “Kongresi i Lushnjes”. Jetnisi, një nga djemtë e fortë të Tiranës ka lënë një plagë të madhe tek të afërmit e tij.

Ajo që fitoi vëmendje dhe interesin e mediave në këtë ngjarje të rëndë ishte edhe Nertila, e dashura e Jetnisit. Pas një kohe të gjatë asaj iu desh të pranonte realitetin e hidhur me të cilin ndeshej çdo ditë dhe të niste një jetë të re pa të dashurin e zemrës. Sot duket se dikush tjetër ndoshta ka zënë vendin e Jetnisit.

Nuk e dimë dhe nuk mund të themi me siguri nëse Nertila ka krijuar një marrëdhënie të re, por ajo që duket në profilin e saj është një tufë e madhe me lule, në të cilën shkruhet “LOVE”. Megjithatë, vajza nuk i ka larguar fotot e videot me Jetnisin nga rrjetet sociale, çka tregon se ende e mban në zemër.

Në fund të fundit, jeta vazhdon… Aksident tragjik për mikun e Stresit, Jetnis Dollapi humb jetën pas përplasjes me murin. Vdiq në një aksident me motor në mes të ditës, fjalët drithëruese që tha e dashura e Jetnisit. JOQ