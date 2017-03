Izet Haxhia: Lul, pyete Zenin çfarë dërgonte te vila e Landit në Vlorë

Ish-truproja i Sali Berisha, Izet Haxhia, ka replikuar me Lulzim Bashën, pasi ky i fundit ka deklaruar në takimin e Partive Popullore të Europës, se Shqipëria është kthyer në pikën kyçe të shpërndarjes së heroinës.

Haxhia shkruan se Basha duhet të pyesë Berishën dhe të birin, Shkëlzenin, për këtë gjë.

“Po nuk u lidhe dot me “babain”, pyet te birin, sepse ai ka dijeni te plota per kete rrjet, qe kur transportonte me makinen e familjes me dhjetra kg heroine ne Vlore, tek vila e Landit te Jasharit, per t’u transportuar me vone per Itali”, shkruan Haxhia.

Ndërkohë, ai aludon se vetë Basha ka transportuar drogë me makinat e UNMIK-ut, për llogari të një biznesmeni.

“Pasurimi yt i shpejte i pajustifikuar a mos e ka burimin nga pjesa e narkodollareve qe merrje nga ky trafik?

Postimi i plotë i Izet Haxhisë:

“Luli e plasi edhe “bomben” e radhes.

Ne fjalimin e tij te mbajtur ne tubimin e PPE, ne mes te tjerave deklaro se: “Shqipria eshte kthyer ne porten kyce te shperndarjes se heroines”.

Desha te pyesja Lulin, kush e ktheu Shqipërine ne piken kyce te shperndarjes se drogave te renda?

Pyete njehere “babin” tend politik, se ai duhet te kete dijeni te sakte per kete.

Po nuk u lidhe dot me “babain”, pyet te birin, sepse ai ka dijeni te plota per kete rrjet, qe kur transportonte me makinen e familjes me dhjetra kg heroine ne Vlore, tek vila e Landit te Jasharit, per t’u transportuar me vone per Itali.

Pyete te birin se ne sundimin e dyte te “babait ” tend politik, cili ishte itenerari i ri i trafikut te heroines?

A mos ishte ai ne drejtim te Spanjes qe kryhej nga i biri, ne bashkepunim me nje ish- badigardin e tij nga Vlora ( A.SH.), i cili ndodhet sot ne Amerike.

Me parate e fituara nga ky trafik a u blene prona dhe toka ne zonat e bregdetit ne jug?

Luli, perpara se te diskreditosh vendin tend perpara te huajve, edhe me eger seç bejne armiqte e betuar te atdheut tone, trego pak se drogen e cilit biznesmeni, transportoje nga Kosova ne depot e grumbullimit ne Elbasan, me makinat e UNMIK-ut ku ti punoje, per t’u trafikuar me vone ne Spanje me rruge detare..

Kete duhet t’u tregosh shqiptareve o Luli..

Pasurimi yt i shpejte i pajustifikuar a mos e ka burimin nga pjesa e narkodollareve qe merrje nga ky trafik?”, shprehet Izet Haxhia.