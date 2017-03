Iu gjetën armë dhe drogë, prangat dy personave në Kukës dhe Tropojë

Dy persona janë arrestuar një ditë më parë nga policia e Kukësit, të akuzuar për vepra të ndryshme penale.

Policia bën me dije se në pranga ka rënë shtetasi Avdi Dunisha, 59 vjeç, banues në fshatin Dunishë, Tropojë. Mësohet se arrestimi i shtetasit u bë pasi në banesë tij, iu gjet dhe bllokua në cilësinë e provës materiale 1 armë zjarri (automatik ) si dhe 125 fishekë model 56, pa leje.

Po ashtu, burime zyrtare nga policia e Tropojës bëjnë me dije se në pranga është vënë edhe Florencë Bashkurti, 27 vjeç, banues në fshatin T’pla, Tropojë.

Arrestimi i tij u bë pasi gjatë kontrollit të ushtruar në automjetin e tij tip “Benz”, me targe TR 8620L, iu gjet dhe bllokua në cilësinë e provës materiale 10 doza lëndë narkotike, e llojit Canabis Sattiva.