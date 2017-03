Ish-këshilltari i Berishës shpërthen ndaj Bregut: U pasurove për 7 breza, ke gjynahe për 9 rrathë ferri

Reagimi i sotëm i deputetes së PD-së Majlinda Bregu në lidhje me fakgtin se në një fshat të Shqipërisë nxënëset martohen që në moshë të vogël, duke nisur që 12 vjeçe.

Por duket interpretimi i bërë nga Bregu ka një tjetër kuptim për ish këshilltarin e ish kryeministrit Berisha.

“Nisur nga shqetësimi i mësuesve të fshatit se vajzat e mitura po braktisnin shkollën për tu lidhur në martesë nga prindërit në moshën 12­14 vjeçare. Nuk e njoh zonen, por dëshmia e shqetësimi i mësuesve më ngjau si këmbanë që nuk bie vetëm aty.

Nuk di dhe as mund të interpretoj Kur’anin dhe Hadithet e tij, por di se as në të drejtën islame nuk lejohen martesa pa pëlqimin e palëve. Por nëse ajo që ndodh në Polis­Sheh nuk është rast i shkëputur siç kam frikë, në alarm duhet të vihemi të gjithë”, – shkruante Bregu në rrjetin social “Facebook”.

Por për Grid Rrojin, ish-këshilltarin për mediat të ish-kryeministrit, Sali Berisha, lidhja që Bregu i bën fenomenit me fenë islame është i papranueshëm.

“Një deputetë e Kuvendit që ka qenë ministreshë e PD-së dhe ka shitur dëngla me okë, e cila është pasuruar për shtatë breza dhe ka një dosje të madhe në qarqe të caktuara që i dinë të gjitha, një që lëviz me ‘makine të lirë’ Xhaguar, një që në jetën e vet publike ka gjynahe sa për 9 rrathë ferri….paskërka nxitur urrejtjen fetare duke njësuar një problem shoqëror me një fe të caktuar.

Zonja në fjalë nuk e ka nga padija se është doktoreshë shkencash në sociologji, shkenca që studion organizimin e shoqërisë. Atëherë me rregull treshi i bie që e ka nga urrejtja për shqiptarët”, – shkruan Grid Rroji në “Facebook”.