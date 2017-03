Ish drejtoresha e arsimit e dënuar pasi kërkonte favour seksuale flet nga burgu: Më futën në kurth

Ish-drejtoresha e Arsimit në Lushnjë, Liza Tabaku ka folur për herë të parë nga burgu pasi është dënuar për korrupsion.

Ajo është dënuar pas skandalit ku kërkonte favore seksuale në këmbim të vendeve të punës. Ajo tregon te Enkel Demi në TVSH se u fut në kurth.

“Unë kur u arrestova më thanë se për një vjedhje të djalit. Erdhi policia më tha eja shpejt se djali ka vjedhur një makinë SMART. Më gënjyen”, tha Tabaku. Ajo tregon se i është bërë padrejtësi dhe se është detyruar të pranojë gjykim të shkurtuar.

Tabaku tha se djali i saj u kap me paratë e nje mësuesi, mirëpo ajo nuk ka lidhje me kete akuze. Ajo pranon ne nje fare mënyre se djali i saj merrej pa diejnine e saj me emërimet ne Arsim. Tabaku thote se burgosja e saj ka lidhje edhe me pozicionin politik. “Une përfaqësoja LSI dhe kam qene nen shënjestër. Por s’kam hequr asnjë njeri nga puna”, është shprehur ajo.