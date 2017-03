Ironizon opozitën, Tahiri: Ne bëjmë shtet, ata le të merren me çadra, bllokime e intriga

Në aksionin e nisur nga Tahiri për dorëzimin e armëve, ministri i Brendshëm ka bërë bilancin e muajit shkurt, duke informuar se janë dorëzuar 600 arme, 671 granata, mina predha, mbi 207.000municion. Në këtë fjalim, ai ka falenderuar qytetarët për kontributin e tyre, por dhe ka ironizuar opozitën.

“Politika e Tiranes merret me cadra, bllokime e intriga. Qytetaret, bashke me ne, po bejne pune per te bere shtet”.- tha ai.

Ministri thekson më tej se siç PS po bën shtet, do të bëjë edhe ekonomine, edhe punesimin, edhe te ardhmen.