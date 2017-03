Ironia e Patozit me pritjen që policët i bënë Saimir Tahirit

Deputeti i PD-së, Astrit Patozi ka ironizuar përmes një statusi në Facebook ndryshimet e fundit në Ministrinë e Brendshme, ku Saimir Tahiri u shkarkuar dhe në vend të tij u emërua Fatmir Xhafa.

Postimi i plotë i Patozit:

Një miku im, që erdhi nga jashtë këto ditë në Tiranë pas shumë vitesh, me tha sot se ishte bërë optimist për të ardhmen e vendit. Kishte parë lajmet me ndryshimin e titullarit në Ministrinë e Brendshme dhe ishte i bindur që me këtë tè riun, Saimir Tahirin, duket sikur do të harrohen shumë shpejt lajmet për hashash, drogë, trafiqe dhe Shqiperinë – Kolumbi të Europës.

Entuziazmi, me të cilin e pritën ministrin e sapoemëruar policët dhe punonjësit e rendit do të thotë se ka ai qenë zgjedhje e qelluar e Edi Rames, me tha ai. Sipas tij, nje gje te tille nuk e kishte pare ne asnje vend te botes, ne Shqiperi jo e jo, madje as ne koherat e vjetra te diktatures, dhe kjo e mbushte me shprese dhe besim. Ndonese tha se nuk e njihte ministrin e shkarkuar, Fatmir Xhafa, ai mendonte se zoti Tahiri ishte me modern dhe me premtues se parardhesi i vet. Atij dhe i kishte bere shume pershtypje deviza e tij “Forca cuna”, e cila, per te ishte fiks gjeja e duhur qe duhej bere sot per vendin. Miku im niset sot ne darke, per andej nga ka ardhur, dhe mua nuk me mbetet gje tjeter vecse te uroj qe deshira e tij te realizohet sa me shpejt.