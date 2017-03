Infermierja në QSUT kalon caqet! Nuk do t’a besoni se çfarë ka veshur (Foto)

Infermieret ndonëse kanë një kod etik për veshjet, sërish nuk e respektojnë. Ditën e sotme në redaksinë e JOQ.al ka ardhur një denoncim për një zonjushë të re në moshë, e cila punon në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza” në Tiranë. Bëhet fjalë për një vajzë brune, e cila është me përparëse të bardhë dhe po bisedon në oborr bashkë me një zonjë tjetër të veshur me të bardha dhe me shapka si dhe me një zotëri.

Nuk dihet nëse vajza është mjeke apo infermiere në spital, ama qytetarja që e ka denoncuar atë ditën e sotme shprehet se këpucët e saj me taka i kanë çmendur të gjithë pacientët dhe të afërmit e tyre.

Ato bënin një zhurmë acaruese që na tërbuan fare. Vemi në spital se kemi halle dhe të sëmurët duan qetësi, s’duan të dëgjojnë këtë gërr-gërr në korridor. Është në terezi apo s’është? Ka lezet ajo tjetra, e veshur me shapka si zonjë dhe nuk shqetëson njeri. Edhe për vete rri rehat. Imagjinoni të të bëjë gjilpërën kjo që është në majë të takave të kuqe”, – shkruan raportuesja.