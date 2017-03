Ja një anë e Ilir Metës që nuk e ka parë askush

Monika Kryemadhi në emisionin “Vila 24” ka zbuluar për të gjithë ne një anë që nuk e njihnim të Ilir Metës.

Teksa ka treguar momente të ndryshme të jetës familjare, raportet me Ilir, ardhja në jetë e fëmijëve, dhe sfidat në politikë, Kryemadhi është ndalur edhe tek disa tipare të karakterit të bashkëshortit të saj.

Ajo thotë se Iliri nuk është i dhënë pas dhuratave dhe surprizave, ndërsa tregon edhe emocionet dhe habinë që i ka dhënë momenti kur ka marrë për herë të parë dhe të fundit një buqetë me lule prej tij.

“Nuk është njeri që bën dhurata. Në 23 vite kam marrë vetëm një buqetë me lule. Nuk kam fjetur dy javë vetëm për faktin se Iliri me dhuroi lule”, thotë Monika në studion e “Neës 24”.

Sakaq, ajo i është përgjigjur pyetjes se çfarë e bë të jetë e dashuruar me të.

“Të qenit burrë”, thotë ajo.