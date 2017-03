I kërkon një foto pa rroba, ajo që bën vajza e lë me gisht në gojë

Çfarë do të bënit nëse një i huaj me të cilin bisedoni në Messenger do t’ju kërkonte një foto pa rroba?. Jwzayn një adoleshente, e dinte se si ta tallte një djalë i cili u përpoq të kalonte vijën.

Gjithçka filloi kur një person i shkruan asaj dhe i kërkon një foto pa rroba: “Dua të të shoh pa rroba fare”, i shkruan ai ndërsa vajza ia kthen “Prit një sekond”.

Ajo i dërgon një imazh që thotë: “Loading”, pra “Fotoja po hapet”.

Në të vërtetë kjo pati sukses, ai nuk e kuptonte veprimin e Jwzayn deri në pikën që besonte se problemin e kishte telefoni i tij dhe se duhet të merrte një të ri.

Dërgoje sërish i thotë ai dhe ajo bën të njëjtën gjë…Reagimi i vajzës ka qenë ndarë më shumë se 10.000 herë në rrjetin social Twitter.