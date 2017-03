I dënuar me burgim të përjetshëm në Hollandë, pritet ekstradimi i Arben Frrokut

I dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e Dritan Lamajt, autoritetet shqiptare ende nuk dinë çfarë do të ndodhë me Arben Frrokun.

Burime nga Policia e Shtetit thonë se janë në pritje të ekstradimit të tij, por për shkak të sekretit nuk jepet informacion i saktë. Ndërkaq Prokuroria e Përgjithshme dhe Ministria e Drejtësisë, nuk dinë të japin një përgjigje të saktë mbi ecurinë e proceseve gjyqësore në Holandë ndaj Frrokut dhe gjendjen e dosjes së tij.

Frroku është arrestuar në fund të muajit prill të vitit të kaluar nga policia holandeze në Amsterdam ndërsa lëvizte me një pasaportë të falsifikuar greke me emrin Renato Cepa.

Fillimisht ai iu nënshtrua një procesi gjyqësor në Holandë, bazuar në kërkesën e ekstradimit të autoriteteve shqiptare të Drejtësisë. Nga ana tjetër Frroku kërkonte refuzimin e ekstradimit me pretendimin se në Shqipëri i rrezikohej jeta.

Burimet thonë se në të dy shkallët e para të gjyqësorit, Frroku humbi të drejtën për të mos u ekstraduar në Shqipëri. Por nga ana tjetër ndaj tij nisi edhe një hetim penal për akuzën e falsifikimit të dokumenteve. Pikërisht ky proces duket se vonoi ekstradimin e tij në drejtim të Shqipërisë.

Burime të policisë së Shtetit thanë se janë në pritje të konfirmimit të datës së ekstradimit. Por, nga ana tjetër nuk thuhet koha. Autoritetet e Ministrisë së Drejtësisë thonë se nuk kanë të dhëna për informacione të reja, apo ndryshime të statusit të dosjes së Frrokut.

Zyrtarë të Prokurorisë nga ana tjetër thonë se ekstradimi i këtij të dënuari mbetet në duart e Policisë, por nuk pohohet nëse ka komunikime me autoritetet holandeze apo jo në lidhje me këtë fakt. /Tv Klan