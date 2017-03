Hysaj figurë të keqe në Itali, zhgënjen skuadrën e tij

Mbrojtësi i Kombëtares shqiptare, Elseid Hysaj është një nga më të mirët në pozitën e tij, duke zgjuar kështu interesimin e shumë skuadrave. Mësohet se lojtari do të dëgjojë oferatat që do të vijnë gjatë afatit kalimtar të verës.

Sipas agjentit të lojtarit, Mario Giuffredi, Hysaj është i lumtur në Napoli, por nëse vjen ndonjë ofertë e mirë, atëherë do ta diskutojnë atë.

“Hysaj ka rinovuar në shtator. Por, nëse vjen ndonjë ofertë e mirë, atëherë do ta diskutojmë me Napolin”, tha Giuffredi për Tuttomercatoëeb.

“Por, besoj Napoli dëshiron të luftojë për Scudetto dhe nuk besoj se Napoli do të lejoj largimin e Hysajt”.

Kujtojmë se skuadrat e interesuara për Hysajn janë, Atletico Madrid, Barcelona dhe Bayern Munich.