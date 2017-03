Historia “e nxehtë”: Dy shoferë më shkatërruan në seks, por tani …

Letra e radhës e dërguar për “Diedre” psikologen e britanikes “The Sun”, është e një të reje e cila tregon se pasur marrëdhënie seksuale me dy shoferë te puna e saj, një 36 dhe një 29-vjeçar.

Ajo thotë se pasi është ndarë nga i dashuri i ka munguar seksi dhe kështu ka shkuar njëherë me njërin dhe njëherë me tjetrin, dhe i ka shijuar shumë.

Tani që është shtatzënë, ajo thotë se nuk e di se i kujt është fëmija.

“Unë kam bërë seks me dy shoferë në punë. Tani jam shtatzënë dhe nuk e di i kujt është fëmija.

Të dy meshkujt janë tërheqës dhe flirtues. Sapo kisha nisur me të parin kur papritur përfundova tek i dyti. Ai më tërhoqi vërtetë.

Ata nuk e dinë për ekzistencën e njëri-tjetrit edhe pse unë jam 22 vjece tani.

Kur e mora vesh nuk po e besoja dhe nuk kam fjetur për disa netë. Nuk di çfarë të bëj, jam e mërzitur dhe konfuze”, tregon vajza.

DEIDRE i përgjigjet: A je ti në gjendje të rrisësh një fëmijë e vetme?

Edhe nëse njëri nga meshkujt e merr vesh ai nuk do të pranojë me gjasë të jetë me ty sepse ti e ke tradhtuar. Të presësh sa të lindë fëmija dhe t’i bësh ADN prapë nuk është zgjidhje. Vendimi është i yti.