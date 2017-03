Ramush Haradinaj sulmon Isa Mustafën për themelimin e Ushtrisë

Lideri i AAK’së, Ramush Haradinaj e ka bërë përgjegjëse LDK-në se pse në vitin 2014 nuk ishte themeluar Ushtria e Kosovës.

Ka thënë se në atë kohë ishte arritur një konsensus me pakicat për t’ua vazhduar mandatin me vendet e rezervuara për t’i votuar pastaj ndryshimet kushtetuese për themelimin e Ushtrisë.

“Atëherë LDK pati marrë pozicion kundër këtyre vendeve të rezervuara. Rezultat i këtij pozicioni nuk i arrit një unitet me pakicat, pra dështuan vende e rezervuara dhe dështoi edhe themelimi i Ushtrisë”, ka thënë Haradinaj, në një intervistë për Blic.

Ish-Kryeministri i Kosovës ka thënë se ushtria do të mund të themelohej edhe si kush kur është votuar Gjykata Speciale.

Edhe Presidenti Hashim Thaçi ka thënë se pikërisht LDK dhe Vetëvendosje ishin bërë pengesë për themelimin e Ushtrisë pasi nuk pranuan vazhdimin e mandateve të rezervuara për pakicat.