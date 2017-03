Hapet hetimi për 9 kompani të tregtimit të gazit të lëngshëm

Hapet hetim i thelluar për të gjitha segementet e tregut të ngarkim, shkarkim, import, depozitim dhe shitje nga Autoriteti i Konkurrencës. Në mbledhjen e 21 marsin katër anëtarët e autoritetit morën këtë vendim pas një hetimi paraprak të kryre nga ky institucion për produktin e gazit të lëngshëm.

Hetimi i Thelluar do të përfshijë periudhën kohore Maj 2015 deri Shkurt 2017 dhe raporti i hetimit duhet të paraqitet në Komisionin e Konkurrencës jo më vonë se gjashtë muaj nga marrja e këtij vendimi.

Sipas Autoritetit të Konkurrencës këto ndërmarrje shfaqin sjellje të bashkërenduar lidhur me çmimin e shitjes me shumicë të gazit.

Mesatarja e differences çmim blerje –çmim shitje për periudhën në objekt hetimi është shumë e ngushtë dhe simetrike, që kanë ndërmarrjet “A&V GAS” SHA dhe “KEVIN GAZ” SHA, sipas Autoritetit mund të jetë një provë për marrëveshje të ndaluar mes këtyre ndërmarrjeve për çmimin e gazit të lëngshëm me shumicë dhe mund të përbëjë një praktikë pune mes tyre.