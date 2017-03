I erdhi gruaja e dehur në shtëpi, flet burri: E qëllova me thikë se më tha…

Një 56-vjeçar nga Fushë-Kruja ka rënë në pranga pasi ka goditur me thikë bashkëshorten e tij, 53-vjeçaren Q.Rama.

Burime bëjnë me dije se ngjarja ka ndodhur pasi 53-vjeçarja kishte shkuar në një festë me shoqet, ku ishte vonuar dhe kishte konsumuar alkol.

Sapo ka mbërritur në shtëpi, burri ka filluar t’i kërkojë llogari se pse u kthye vonë dhe është në gjendje të dehur.

Gruaja e pavetëdijshme i ka thënë “më ler rehat, stë jap llogari ty”.

Kaq ka mjaftuar që 56-vjeçari Ramazan Rama të merrte thikën e bukës dhe t’ia ngulte bashkëshortes së tij, duke e lënë të plagosur rëndë shkruan LajmiFundit.al.

Më pas kanë ndërhyrë familjarët të cilët kanë larguar 56-vjeçarin dhe kanë transportuar 53-vjeçaren drejt spitalit për të marrë ndihmë mjekësore.

I arrestuari ka thënë në polici se krimin e ka kryer në gjaknxehtësi e sipër, pasi ishte fyer nga sjellja e bashkëshortes së tij./Lajmifundit.al/