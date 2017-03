Lirohet gruaja e dyshuar për vrasjen e 21-vjecarit shqiptar në Angli

Njëra prej grave të arrestuara ne Angli ne lidhje me vrasjen e Shkëlzen Dautit, 21-vjeçarit nga Shqipëria në Southampton është lënë e lirë.

Dauti i njohur me nofkën Genny vdiq në spital pasi u gjet në rrugën Gilpin Close, Southampton, orët e para të së shtunës me një plagë të madhe në gjoks shkaktuar nga goditja me thikë.

Mesohet se 30-vjeçarja është lënë e lirë pasi policia nuk ka gjetur prova të mjaftueshme për ta mbajtur nën arrest. Dy burra të moshës 27 dhe 28 vjeç të dyshuar për vrasjen e tij janë lënë në liri me kusht.

Detektivët u kanë bërë thirrje të gjithë atyre personave që kanë informacion për shqiptarin disa orë para se ai të vdiste, të kontaktojnë me departamentin e policisë.