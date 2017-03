‘’Do të shkoj tek kushurira në Tiranë se është sëmurë’’, gruaja nga Fieri gënjen burrin! Ja mesazhi që ka për të gjithë meshkujt

Femrat ditën e sotme e festojnë të vetme me shoqet e tyre në vendet e preferuara. Të veshura e të rregulluara, ata marrin dhuratën nga fëmijët dhe bashkëshortët dhe largohen. Por, jo të gjithë veprojnë kështu. Një grua nga Fieri shokon të gjithë. Me një mesazh drejtuar JOQ, ajo ka një pyetje dhe një mesazh për meshkujt

‘’Pershendetje JOQ

Jam nje vajz (grua e martuar ) 😂 jam nga fieri dhe kam nje femi 5 vjec.

Sot po nisem per ne Trane te nje kushurire, i mora leje burrit i thash qe do ti bej yzmet sepse esht semure ,

Ne fakt nuk eshte e vertet, zgjodha keto dit sepse dua te shkoj njeher te knaqem ne lokalet qe bejn striptizem djemte per diten e gruas ,

Por kur pyeta kushuriren time tiranase ajo sdinte se ku mund te jen kto lokale, a mund te postoni ket post qe ndonje te me tregoj se ku mund ta kaloj nje nat te bukur ? Faleminderit dhe anonim ju lutem ….

Ps. I lutem meshkujve qe do me gjykojn qe me mir mos te me gjykojn , se un mund te jem gruaja e ndonjerit nga ju qe e dini se un jam gruaja perfekte .”