Gruaja e Dr.Florit shfaqet me djalin në televizon, i përlot të gjithë me mesazhin e saj

Bashkëshortja e Dr.Florit për herë të parë është shfaqur në publik me djalin e tyre, Danielin, i cili është me sindromën Down.

Familjarët e këngëtarit, i cili u nda nga jetë rreth 3 vite më parë ishin të ftuar në emisionin “Xing me Ermalin”. Bashkëshortja e Florit, Blerina Kondi, kërkoi që me praninë e djalit të saj në prehër të përcillte një mesazh për publikun dhe për ata që kanë fëmijë me këtë sindromë.

Gjatë intervistës së saj Blerina, u shpreh se pas lindjes së vogëlushit, personi që i ka qëndruar më tepër pranë ka qenë pastori i kishës “Rilindja”, Fitor Muça.

Ndërsa lidhur me ndjenjat e tyre kur mësuan se fëmija i tyre do të ishte me Sindromën Down, a tha se “jo, nuk u ndjemë të braktisur, një person që na ndenji më shumë pranë është Pastori i Kishës Rilindja, Fitro Muça dhe njerëzit e tjerë të të njëjtit besim. Besojmë se çdo gjë që vjen nga perëndia është e bekuar dhe jemi falënderues për këtë… Është shumë i veçantë.”

“Vendimi për ta mbajtur fëmijën u mor direkt, nuk është se kishim dyshime. Nuk morëm hapat e tjerë për të verifikuar nëse fëmija është me sindromë apo jo, sepse do e prisnim ashtu siç vinte”, tha Blerina.

Ermali: Çfarë të është dashur të sakrifikosh si nënë e një fëmije me Sindromën Down?

Blerina: “Më është dashur të sakrifikoj disa gjëra. Themeli i ndryshimit tek këta fëmijë është durimi, dhe kjo është një ndër gjërat që duhet të fitosh ti. Duhet të kesh shumë durim që të marrësh ato që ti do kur fëmija yt të rritet pastaj. Bëhet terapi çdo ditë, jo vetëm prindi por në shkollë, në kopsht.”

Lëndimi i parë i Danjelit

Blerina komentoi edhe lëndimin e parë të Danjelit, dhe u beri thirrje të gjithë prindërve që të përpiqen të sensibilizojnë fëmijët e tyre për këtë sindromë.



“Po merrja Kaltrinën nga shkolla dhe ky ka shumë qejf të lozë me top, aty ishin një grup çunash të klasës së parë po luanin me top. Dhe shkon Danjeli me vrap shumë i ekzaltuar për të luajtur. Por, ikën turma, shpërndahet. Vunë re një ekzaltim më tepër se duhet, siç duket e kuptuan…Grupi u zhvendos në një vend tjetër. Danjeli aty ngeli sepse nuk është mësuar të mos e duan njerëzit, është mësuar në ambiente familjare ku të gjithë e duan.