Graniti mbështet Taulant Xhakën: Jam krenat për ty

Taulant Xhaka ka rinisur dje stërvitjen me Bazelin, pas braktisjes që i bëri kombëtares. Beteja e deklaratave mes tij dhe trajnerit De Biasi e kanë tronditur mjedisin kuqezi, ndërkohë që sot mesfushori energjik ka ditëlindjen e 26-të.

Një ditë e shënuar kjo për të, që vjen në një moment delikat përplasjeje dhe antagonizmi me trajnerin kuqezi.

Ka munguar deri afër mesditës urimi i presidentit Armand Duka, sikurse e ka bërë zakon në kësi rastesh të lojtarëve të kombëtares, siç bëri një ditë më parë me Amir Abrashin, por ndoshta kjo është vetëm çështje kohe dhe jo gjë tjetër.

Nuk mund të mungonte kurrsesi urimi i vëllait të vogël, Granitit, që shpreh edhe mbështetjen maksimale për Taulantin:

“Vëllai im i dashur! Sot është një ditë e veçantë jo vetëm për ty, por për të gjithë ne. Sot ti mbush 26 vjeç. Unë të uroj nga zemra të bëhesh 100 vjeç, plot shëndet e shumë suksese në karrierë. Ti mendon se ne jemi larg, por me zemër unë jam çdo ditë pranë teje dhe kështu do të jetë gjithmonë. Do të të mbështes gjatë gjithë jetës dhe dua të them që jam shumë krenar me ty. Je vëllai më i mirë në botë dhe të dua shumë.”